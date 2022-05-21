Донецк, , 10:29 — REGNUM Члены нацбатов с «Азовстали» отбирали еду и припасы у военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский, ссылаясь на слова сдавшихся украинских военных, которые вышли с территории завода в Мариуполе.

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«Вэсэушники выходили прибитые, истощённые, а азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бодрячком, непохожие на недоедавших… Начали при опросе задавать вэсэушникам вопросы по поводу такой разницы в состоянии и внешнем виде — ответ последовал где-то даже ожидаемый: «А они у нас забирали в свою пользу все ресурсы», — отметил он, передает RT

Ходаковский добавил, что шестерых командиров накануне доставили в СИЗО на допрос:

«Кое-кто потёк быстро, но некоторые продемонстрировали убеждённость, причём не азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».