Донецк, , 10:19 — REGNUM За 94 дня эскалации со стороны ВСУ в ДНР погиб 121 мирный житель, более 549 — получили ранения. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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ВСУ за минувшие сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 294 боеприпаса.

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