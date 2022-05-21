Кемерово, 21 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области за первые три месяца 2022 года произведено 35,9 тыс. тонн мяса, что на 39% больше, чем в первом квартале 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Кемеровстата.

Avito.ru Мясо

Кроме того, получено 304,5 млн яиц, что составляет 105,2% к уровню того же периода прошлого года. При этом производство молока несколько сократилось — до 95%.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, в области действует около 100 крупных сельскохозяйственных организаций, более 1 тыс. фермерских хозяйств и около 400 предприятий перерабатывающей промышленности.

«Основная задача, которую мы поставили, — наращивание объемов производства. Для нас очень важно, чтобы кузбассовцы были полностью обеспечены продуктами собственного производства», — отметил глава региона.