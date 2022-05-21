Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На данный момент в Херсонской области уже засеяно 90-93% сельскохозяйственных земель. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

Как отметил Леонтьев, Херсонская область является очень развитым регионом, в котором нет угрозы голода и достаточно высокие зарплаты

«С сельским хозяйством все благополучно. У нас сейчас засеяно где-то 90-93% земель и мы предполагаем, предсказываем очень хорошие прогнозы на урожай», — сказал он.

Также руководитель военно-гражданской администрации указал, что этот урожай, несмотря на то, что часть торгово-хозяйственных связей с Украиной на данный момент разрушена, не пропадет, так как появляются новые каналы поставок — в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, в Москву.

При этом Леонтьев отметил, что он также не видит препятствий для того, чтобы поставки сельскохозяйственной продукции региона могли бы осуществляться и за рубеж — в первую очередь дружественным России странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что поставки электроэнергии, вырабатываемой Каховской гидроэлектростанцией, в единую энергосистему Украины технически невозможно прекратить.