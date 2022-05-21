Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 46-летняя жительница Батайска (Ростовская область) лишилась 1,5 млн рублей в надежде заработать на бирже. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 21 мая.

Телефонный мошенник

Женщина рассказала полицейским, что ответила на звонок в неизвестного номера. Аферист представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил вложить сбережения в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на биржевых площадках. Взамен была обещана прибыль.

Потерпевшая дала согласие и лишилась 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.