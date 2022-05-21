Вашингтон, 21 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Поставки экранов для ноутбуков на мировом рынке в апреле 2022 года снизились на 21,5% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт компании TrendForce.

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По данным TrendForce, в апреле текущего года производители поставили 17,5 млн панелей для ноутбуков. Этот показатель стал минимумом для месячных продаж с начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

Эксперты объясняют падение рынка новой волной пандемии в Китае. Введённый властями КНР карантин затронул многие районы, где расположены предприятия электронной промышленности.

Аналитики TrendForce прогнозируют, что в 2022 году поставки экранов для ноутбуков снизятся на 15% в годовом исчислении. В 2021 году на рынке наблюдался рост в 25%, в 2020 году — рост на 20%.

Поставки ноутбуков начали быстро расти в 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Спрос был вызван переводом многих работников на удалённый режим, также повышенный спрос наблюдался в сфере образования.