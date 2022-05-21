Донецк, , 10:07 — REGNUM ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:03 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 4 гранаты и подствольного гранатомета, также применялось стрелковое вооружение; ️08:55 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Гольмовский: выпущено 6 гранат из СПГ; ️09:00 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: применялось стрелковое вооружение; ️09:50 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град».

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