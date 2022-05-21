Новокузнецк, Кемеровская область, 21 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Новокузнецке перед судом предстанет директор турфирмы по обвинению в хищении у клиентов около 2,3 млн рублей. Всего правоохранители насчитали 13 эпизодов преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

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Ранее в полицию города обратились местные жители, оплатившие путёвки, но так и не сумевшие отдохнуть. По данным ведомства, 40-летняя предпринимательница знала о финансовой несостоятельности своей фирмы, но продолжала продавать путёвки, обещая крупные скидки.

«Для приема денежных средств от потенциальных клиентов руководитель фирмы предоставляла реквизиты банковских счетов, не принадлежащих юрлицу. Полученные средства фигурантка использовала не по назначению. В ходе следствия потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие подали иски о возмещении причинённого ущерба.