Донецк, , 10:03 — REGNUM ВСУ за минувшие сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 294 боеприпаса. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ, выпустив 294 единицы боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Также за прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении 8-ми мирных жителей, в т.ч. детей: парня 2005 г.р. и девочки 2017 г.р.