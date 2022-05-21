Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростовской области приступят к выпуску комплектующих, которые раньше доставляли из Германии и США. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Предприятие «Шахтинский завод гидропривод» в ближайшее время приступит к реализации проекта по импортозамещению гидронасосов и моторов. В последние годы производство было модернизировано и максимально автоматизировано. Завод готов ускорить темпы производства и поставки комплектующих взамен импортных аналогов.

Сотрудники предприятия выпускают целый ряд не только гидравлической продукции, но и литейной. Продукция донского производства экспортируется почти во все регионы России.