Омск, 21 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В школах Омской области сегодня, 21 мая проходят «Последние звонки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Омской области Последний звонок

Выпускников с окончанием школы поздравили губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания области Владимир Варнавский.

Они напомнили, что "Последний звонок» символизирует расставание с порой детства, а впереди бывших школьников ждёт непростой выбор большого жизненного пути.

«Как сложится ваша дальнейшая судьба, во многом зависит от ваших знаний и умения добиваться целей, от вашей смелости и самостоятельности. Конечно, не обойдется без трудностей и препятствий. Но преодолевая их, вы будете становиться только сильнее. Желаем вам удачи на экзаменах и достичь всего, о чем вы мечтаете!» — отметили руководители региона.