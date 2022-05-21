Каховка, Украина, , 09:58 — REGNUM Поставки электроэнергии, вырабатываемой Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), в единую энергосистему Украины технически невозможно прекратить. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Турбина Каховской ГЭС Никита Третьяков ИА REGNUM

«А ее невозможно обрубить. Просто остановить производство электроэнергии в единую энергосеть просто физически невозможно», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему в политических целях не был обрублена поставка электроэнергии в единую энергосистему Украины после освобождения региона от киевских боевиков.

Также Леонтьев сравнил такое перекрытие подачи энергии с попыткой перекрытия главных кровеносных сосудов в теле человека, который закончится разрушением всего организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что военные Вооруженных сил РФ помогли сохранить в Херсонской области порядок после начала спецоперации по денацификации Украины.