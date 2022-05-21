Хельсинки, 21 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Финляндии на фоне роста цен начали повально воровать топливо, пишет финская YLE.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Виной тому — антироссийские санкции, которые привели к скачку цен на топливо, отмечает издание. Все это вынудило простых граждан в буквальном смысле красть бензин и дизтопливо.

«Как правило топливо крадут с крупных строительных площадок… и с объектов сельского или лесного хозяйства», — отмечается в сообщении.

Также были случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер. Потом предприимчивые финны перепродают украденное топливо.