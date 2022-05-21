Санкт-Петербург, 21 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил перевести морские порты Азов и Ростов-на-Дону на речной режим эксплуатации водных путей. С такой инициативой он выступил на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге.

Alexxx1979 Порт Ростова-на-Дону

«Это позволит своевременно проводить дноуглубительные работы, упростит строительство и техническую эксплуатацию акваторий и гидротехнических сооружений», — уверен глава региона.

Голубев также считает необходимым поддержать компании, которые осуществляют деятельность в морских портах Ростовской области.

«Сейчас из-за приостановки судоходства в Азовском море объем перевалки грузов у этих компаний снизился. Предложил смягчить им условия налоговых, арендных и кредитных платежей — до стабилизации экономической и политической ситуации», — сказал он.