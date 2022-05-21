Вашингтон, , 09:47 — REGNUM США не имеют планов по уничтожению Черноморского флота РФ. Об этом 21 мая на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко относительно планов вывода из строя ЧФ РФ силами США.

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Он ответил на вопрос, правда ли, что США планируют захват российских кораблей.

«Это неправда», — отметил Кирби.

О том, что США хотят уничтожить Черноморский флот РФ, Геращенко сообщил 20 мая. Он написал, что Киев с Вашингтоном обсуждают поставки Украине противокорабельного оружия — ракет Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250−300 км.

В марте Кирби пришлось опровергать недостоверные данные о том, что самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые США перебрасывают в ФРГ, будут применяться против войск РФ на Украине и в Донбассе.