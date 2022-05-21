21 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 11:32 — REGNUM Каховская ГЭС, построенная в кратчайшие сроки советскими строителями, напитывает Крым и Херосонщину жизненно необходимым — водой и электричеством.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Вода из Днепра здесь отводится по двум каналам в ирригационную систему области и в Крым, куда ежедневно уходит более 1,7 миллиона тонн живительной влаги. Именно здесь в 2014 году украинские власти «закрыли задвижку» и оставили жителей полуострова наедине с сезонной засухой.

На Каховской ГЭС вода из Днепра отводится по двум каналам в ирригационную систему области и в Крым Никита Третьяков © ИА REGNUM

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС теперь находится под контролем и охраной российских военных Никита Третьяков © ИА REGNUM

Теперь стратегически важная ГЭС находится под контролем и охраной российских военных, вода вновь идёт туда, куда ей велели советские инженеры, а электричество продолжает исправно поступать в единую энергосистему Украины. Да, несмотря на спецоперацию энергосистема так и не была разорвана и всё ещё функционирует как единое целое.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС теперь находится под контролем и охраной российских военных Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам представителя местной военно-гражданской администрации, охрана ГЭС, являющейся к тому же и важной транспортной артерией — переправой через Днепр — уже несколько раз предотвращала попытки подрыва станции. Украинские диверсанты пытались провезти на переправу крупные партии взрывчатки, видимо, с целью подрыва.

Несмотря на спецоперацию энергосистема так и не была разорвана и всё ещё функционирует как единое целое. Никита Третьяков © ИА REGNUM

Электричество продолжает исправно поступать в единую энергосистему Украины. Никита Третьяков © ИА REGNUM Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Их успех означал бы не только лишение сотен тысяч людей воды и электроэнергии, но и прямую грозу жизни и здоровью всех, кто живет и работает поблизости от станции ниже по течению Днепра — высота дамбы станции составляет 16 метров, и ее разрушение привело бы к масштабному затоплению местности.

Подрыв станции привёл бы к лишению сотен тысяч людей воды и электроэнергии Никита Третьяков © ИА REGNUM

Охрана станции сохраняет бдительность, они знают, что стерегут не просто инженерное чудо — они стерегут источник жизни.

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