Каховка, Украина, , 09:43 — REGNUM Военные Вооруженных сил (ВС) РФ помогли сохранить в Херсонской области порядок после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков ИА REGNUM

Как отметил Леонтьев, в ответ на соответствующий вопрос, на данный момент территория Левобережья Днепра фактически не пострадала от боевых действий

«С первого дня была организована охрана оборонных объектов, предотвращены факты мародерства, диверсии, провокаций, саботажа… В принципе, подобные попытки были», — сказал он.

«Очевидно, что мы благодарны тем, кто помог нам сохранить порядок, города целыми, неразрушенными», — добавил руководитель военно-гражданской администрации.

При этом Леонтьев подчеркнул, что в регионе работают все магазины и сельхозпредприятия, а также ведется восстановление работы заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что после освобождения региона от киевских боевиков с украинской стороны делались попытки провоза взрывчатых веществ на территорию Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для ее подрыва.