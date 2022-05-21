Москва, , 09:29 — REGNUM Россия планирует усилить состав посольств в Африке, заявил 21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: SummitKazan 2022».

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По его словам, укрепление посольств РФ в преддверии саммита «Россия — Африка» было бы чрезвычайно полезным. Он добавил, что подготовка к саммиту еще ведется, пока неизвестно, когда и где пройдет мероприятие, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва увеличит состав дипмиссий в Африке, СНГ, Азии, переформатирует центральный аппарат ведомства.

С начала спецоперации РФ на Украине ряд стран выслали сотрудников российских диппредставительств. Россия отвечает зеркально практически на все эти решения.