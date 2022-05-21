Козульский район, , 09:27 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при обрушении заброшенного здания в селе Жуковка Козульского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ребёнок погиб при обрушении здания в Красноярском крае ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, вечером 20 мая 12-летний мальчик с двумя друзьями играли возле частично разрушенного здания очистных сооружений. Он забрался на бетонные перекрытия между первым и вторым этажом, когда произошло обрушение перекрытий. В результате ребёнка придавило бетонной плитой и кирпичами — потерпевший скончался на месте.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности. В рамках расследования следователи намерены дать оценку действиям собственника здания.