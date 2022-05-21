Москва, 21 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Газпром остановил поставки газа компании Gasum (Финляндия) из-за неуплаты по новой схеме, отмечается в сообщении Газпрома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Газпром полностью остановил поставку газа Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. В 2021 г. «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии», — отмечается в сообщении российской компании.

«Газпром экспорт» по состоянию на 20 мая не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле в соответствии с указом президента России №172 от 31.03.2022 г.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах евро и долларов