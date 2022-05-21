Петропавловск-Камчатский, 21 мая 2022, 09:24 — REGNUM На Камчатку для участия в праздновании 291-й годовщины основания Тихоокеанского флота (ТОФ) России из Владивостока прибыл коллектив драматического театра флота. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Гостей из Владивостока примут сцены Дома офицеров Подводных сил ТОФ, Дома культуры «Меридиан» в Вилючинске, а также клуба соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском.
Ведущий творческий коллектив ТОФ, обладающий неповторимым творческим почерком, за свою историю показал зрителям многих стран мира «лучшие художественные традиции виднейших российских армейских и флотских коллективов».
Как сообщало ИА REGNUM, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке 21 мая примет участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев», которую посвящает 291-й годовщине создания флота России на Тихом океане и 77-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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