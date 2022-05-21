Петропавловск-Камчатский, , 09:24 — REGNUM На Камчатку для участия в праздновании 291-й годовщины основания Тихоокеанского флота (ТОФ) России из Владивостока прибыл коллектив драматического театра флота. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Парад в честь Дня Победы в Петропавловске-Камчатском Пресс-служба правительства Камчатского края

пресс-служба ВВО «Военнослужащие соединений и частей Войск и сил на Северо-востоке России, члены их семей, а также жители и гости края могут посетить новые постановки, в том числе спектакль — «Дети есть дети» и детскую сказку «Принцесса без горошины».

Гостей из Владивостока примут сцены Дома офицеров Подводных сил ТОФ, Дома культуры «Меридиан» в Вилючинске, а также клуба соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском.

Ведущий творческий коллектив ТОФ, обладающий неповторимым творческим почерком, за свою историю показал зрителям многих стран мира «лучшие художественные традиции виднейших российских армейских и флотских коллективов».

пресс-служба ВВО «Вместе с тем, на протяжении десятилетий его главными и самыми почётными зрителями всегда оставались военнослужащие Тихоокеанского флота».

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке 21 мая примет участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев», которую посвящает 291-й годовщине создания флота России на Тихом океане и 77-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Музей Тихоокеанского флота во Владивостоке проведёт акцию «Ночь музеев»