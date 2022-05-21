Донецк, 21 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов.