Москва, , 09:16 — REGNUM СК России продолжает масштабную работу по расследованию преступлений представителей ВСУ в Донбассе и выявлению ранее неизвестных фактов их противоправных действий. Об этом сообщает СК РФ.

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В рамках расследования уголовных дел установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам, отмечается в сообщении.

18−19 мая 2022 г. замкомандира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Горловки, Донецка, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Следователи СК РФ установили, что с 24 февраля по 3 марта 2022 г. командир 2 механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и н.п. Молодежное.