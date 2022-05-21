Селенгинский район, Бурятия, , 09:15 — REGNUM В Бурятии по данным на 12 часов дня 21 мая действует три лесных пожара в Бичурском, Еравнинском и Прибайкальском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Вертолёт Ми-8 МЧС России ГУ МЧС по Бурятии

Как отмечается, угрозы населённым пунктам нет. Для переброски сил и средств лесопожарных привлечён вертолёт Ми-8 МЧС.

«Сотрудники авиапожарной службы были доставлены на место действующего лесного пожара в Селенгинском районе. На 12.00 (мест.) природный пожар ликвидирован на площади 4 га», — отметили в ведомстве.