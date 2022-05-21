Анкара, , 09:11 — REGNUM Турция из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса стала «секретным оружием» России внутри НАТО, пишет 21 мая Fox News.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Решение турецкого лидера Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — уже не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», — отмечается в статье.

По мнению экспертов, как пишет издание, Эрдоган то использует западные объединения, то идет на конфронтацию — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае. При этом некоторые из них называют его «человеком Путина в НАТО».

С начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против РФ. При этом в 2020 г. Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.