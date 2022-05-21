Абакан, , 09:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 18 человек, выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Новые носители зарегистрированы в Абакане, Черногорске, Таштыпском, Алтайском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 33 932 случая COVID-19.

«Амбулаторно лечатся 73 (-8) пациента, проходят лечение в стационаре 65 (-3) человек: 1 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.