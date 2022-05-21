Москва, 21 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Экспертная комиссия завершила отбор фильмов, которые получат прокатную поддержку Министерства культуры России в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Заявку на участие в программе подали создатели 24 картин. Эксперты отобрали восемь полнометражных игровых фильмов: драму «КЭТ», приключенческий фильм «Календарь ма (й)я», детский фильм «Нахимовцы», комедию «Молодой человек», криминальную драму «Межсезонье», драмы «Своя война: Шторм в пустыне» (драма) и «Одна». Половина из этих фильмов снята при поддержке Минкультуры. Ещё два фильма сняты при участии Фонда кино.

Также при поддержке Минкультуры в 2022 году пройдёт повторный прокат фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Показ будет приурочен к 85-летию режиссера Андрея Кончаловского.

В 2021 году Минкультуры не поддерживал в прокате отечественные картины. В 2022 году в министерстве решили возобновить эту программу для поддержки отечественной кинематографической отрасли.