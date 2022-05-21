Каховка, Украина, , 09:05 — REGNUM В настоящее время вырабатываемая Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС) электроэнергия поставляется в единую энергосистему Украины. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Турбина Каховской ГЭС Никита Третьяков ИА REGNUM

«У нас единая большая энергосистема. Электроэнергия, которая вырабатывается Каховской ГЭС, поступает в энергосистему, а дальше идет ее распределение», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также руководитель военно-гражданской администрации уточнил, что имеется ввиду энергосистема Украины и добавил, что также этим электричеством пользуются освобожденные от киевских боевиков территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что вода по политическим мотивам не поставлялась по Северокрымскому каналу на территорию Крыма в течение восьми лет.