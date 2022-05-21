Красноярск, 21 мая 2022, 08:57 — REGNUM В Красноярске и на пригородных трассах в выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на состояние трезвости. Об этом 21 мая в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Отмечается, что в рамках рейда по профилактике аварийно-опасных нарушений правил дорожного движения на улицы Красноярска и пригородов выйдут более 40 автопатрулей ДПС.
Как сообщало ИА REGNUM, инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в Советском районе Красноярска.
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