Красноярск, , 08:57 — REGNUM В Красноярске и на пригородных трассах в выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на состояние трезвости. Об этом 21 мая в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пьяный водитель

пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю «Сотрудники ДПС проведут проверки на оживленных улицах, возле дачных массивов, а также в местах, где ранее происходили ДТП с нетрезвыми водителями».

Отмечается, что в рамках рейда по профилактике аварийно-опасных нарушений правил дорожного движения на улицы Красноярска и пригородов выйдут более 40 автопатрулей ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в Советском районе Красноярска.

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