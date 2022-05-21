Лондон, 21 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон препятствует мирному урегулированию ситуации на Украине, считает обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.

Number 10 Борис Джонсон

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Помимо Джонсона, по его словам, установлению мира на территории Украины мешают глава МИД Британии Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес.

Британские политики, воспользовавшись конфликтом на Украине, пытаются укрепить свой политический капитал, отметил он.

«Джонсон, по сути, разжигает конфликт, в котором Великобритания не участвует», — пишет Мишра.

А Трасс и Уоллес, которые являются наиболее вероятными преемниками Джонсона, могут продолжить курс по поддержке Украины, так как они считают, что их карьера только выиграет, «если своей воинственной риторикой они переплюнут самого Джонсона».

Ранее Джонсон пообещал направить Украине дальнобойную артиллерию и беспилотники.