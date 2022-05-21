Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Вода по политическим мотивам не поставлялась Киевом по Северокрымскому каналу на территорию Крыма в течение восьми лет. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

Как отметил Леонтьев, для возобновления водоснабжения Крыма не проводилось никаких военных операций.

«Мы просто открыли задвижки — и всё, и вода стала… (поступать в Крым — ред.)», — сказал он.

Также руководитель военно-гражданской администрации региона в ответ на вопрос о том, почему до этого вода в Крым не поставлялась, ответил, что это делалось киевским режимом по политическим мотивам

«Ну очевидно почему — это политические мотивы… Украина находилась в противостоянии с Российской Федерацией, и поэтому вода не поставлялась в Крым», — пояснил Леонтьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что возобновление подачи воды по Северокрымскому каналу никак не повлияло на водоснабжение региона.