Донецк, , 08:51 — REGNUM И.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной — Волына), который сдался в плен с комбината «Азовсталь» (Мариуполь), рассказал, что на заводе в рядах ВСУ были иностранцы.

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РИА Новости опубликовало видеозапись с ним после того, как он сдался в плен. На вопрос о наличии иностранцев на территории «Азовстали» он ответил утвердительно. По его словам, «в составе подразделений ВСУ есть иностранцы».

20 мая Волынский (позывной — Волына) покинул территорию завода «Азовсталь» и сдался в плен.