Тандынский район, Тыва, 21 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Тандинском районе Тувы возбуждено уголовное дело об убийстве семилетней девочки. Её тело было найдено в реке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Река Дурген, в которой нашли тело девочки. Тува

По данным следствия, 18 мая ребёнок находился в гостях у бабушки в селе Дурген под присмотром 13-летней сестры. Около 17 часов девочка вышла на улицу погулять и пропала. Не сумев найти её собственными силами, родственники обратились в правоохранительные органы.

К поисковой операции были привлечены работники администрации района, волонтёры и простые граждане. В результате тело девочки было найдено в 1,5 километрах от села в водах реки Дурген.

«В ходе осмотра места обнаружения на теле и одежде малолетней девочки признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.