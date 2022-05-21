Владивосток, , 08:41 — REGNUM В Приморском крае ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пополнили около 130 школьников. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

пресс-служба ВВО «Перед лицом своих наставников и товарищей ребята произнесли клятвы юнармейца: пообещали быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, и быть достойными гражданами России».

Офицеры общевойскового объединения ВВО после принесения клятвы вручили новым юнармейцам долгожданные береты и значки.

Отмечается, что в настоящее время в Приморье членами «Юнармии» являются более 10 000 школьников, в том числе более 2300 — в городе Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве состоялось награждение победителей народного интернет-проекта «За нами правда», объединившего уже почти 90 тысяч человек из всех регионов России и разных стран мира.

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