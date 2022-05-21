Горно-Алтайск, 21 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, а также Кош-Агачском и Майминском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 334.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 662, в том числе 614 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 21, за весь период – 32 935», — добавили в штабе.