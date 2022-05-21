Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американский корабль Starliner состыковался с Международной космической станцией после двух неудачных попыток. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Корабль CST-100 Starliner Mediaarchive.ksc.nasa.gov

«После двух попыток стыковки в НАСА заявили, что «корабль находится в прекрасном состоянии». И это правильно — никогда не надо терять надежду и присутствие духа. В итоге 21 мая в 03.28.09 мск стыковка космического корабля Starliner с МКС проведена», — заявил Рогозин.

Он добавил, что в настоящее время орбитальной станции ничего не угрожает.

Ракета-носитель Atlas V с кораблём Starliner стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 20 мая. Стыковка с орбитальной станцией состоялась на полтора часа позднее, чем планировалось из-за технических проблем.

Корабль Starliner разработан компанией Boeing по контракту с американским аэрокосмическим агентством NASA для доставки астронавтов на МКС. Первый испытательный полёт этого корабля состоялся в декабре 2019 года. Тогда из-за сбоя в работе бортового оборудования корабль не смог выйти на опорную орбиту и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

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