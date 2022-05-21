Донецк, , 08:34 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»