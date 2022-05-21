Вашингтон, 21 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила в 2016 г. во время предвыборной гонки распространение в СМИ информации о якобы связях между Дональдом Трампом (ее оппонентом на выборах) и российским Альфа-банком. Об этом заявил Робби Мук — экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон.

ИА REGNUM Клинтон

«Мы обсуждали это с Хиллари. Она согласилась с этим решением», — передает его слова CNN.

В марте Трамп подал иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов-2016 путем распространении ложных сведений о его «сговоре» с РФ. ФБР в результате проведенного расследования не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. ФБР пришло к выводу, что данные обвинения были безосновательными.