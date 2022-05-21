Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Виталий Бутерин — создатель второй криптовалюты мира Ethereum — сообщил, что перестал быть миллиардером.

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«Кстати, я больше не миллиардер», — написал он, комментируя публикацию в Twitter об активности Илона Маска и Джеффа Безоса в соцсетях.

Дальнейших комментариев Бутерин не предоставил.

По данным Bloomberg, в конце 2021 г. личное состояние Бутерина оценивалось в $1,5 млрд. С ноября 2021 г. цена токена Ethereum упала на 55%. В мае 2021 г. Forbes назвал его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Но в том же году из-за обвала рынка криптовалюты он потерял данный статус.