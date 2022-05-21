Екатеринбург, 21 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Барельеф с Иосифом Сталиным останется на здании Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге. Такое решение принял Кировский райсуд Екатеринбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

С требованием о демонтаже в инстанцию обратился один из местных активистов. Но суд отказался удовлетворить его иск.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф Сталина вернули на фасад ОДО в декабре. После этого некоторые активисты потребовали его демонтировать, но жители города заступились за барельеф.