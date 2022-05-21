Вашингтон, 21 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. США отказываются оказывать медпомощь заключенным в американских тюрьмах Виктору Буту и Роману Селезневу. Об этом 21 мая сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

Dea.gov Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США

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«Россияне продолжают испытывать проблемы со здоровьем, но возможность пройти квалифицированное обследование и получить необходимые лекарства им не предоставляется», — отмечается в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Власти США на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства РФ. Подобное равнодушие в дипмиссии назвали недопустимым.

Ранее сообщалось, что на данный момент российская сторона не готова говорить на тему возможности обмена осужденного в США Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 16 мая заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.