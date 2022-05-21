Москва, , 08:18 — REGNUM В приоритетной повестке Госдумы находятся десять законопроектов, рассказал спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Десять законопроектов, которые находятся в приоритетной повестке Государственной думы. 23 мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний», — отметил он в телеграм-канале.

Один из законопроектов направлен на стабилизацию цен, документом предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением.

Другой законопроект направлен на поддержку предпринимателей, поправки облегчат ответственность для тех, кто впервые совершил административное правонарушение в сфере предпринимательства, ― штраф может быть заменен предупреждением.

Кроме того, в повестке — ввести двухразовое бесплатное питание для детей-инвалидов, обсудить объединение ФСС и ПФР, а также вопрос прозрачности целевого набора в вузы.

В повестке также запрет судимым работать в такси и в целом в общественном транспорте, а также либерализация административной ответственности для бизнеса: при возмещении ущерба налагается минимальный штраф. Одновременно предлагается рассмотреть законопроект о госзакупках у единственного поставщика.

Парламентарии намерены обсудить льготы по капремонту, медицинское страхование для иностранных специалистов, а также сохранение этнокультурного наследия России.