Мурманск, 21 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Военно-морском музее Северного флота (СФ) в Мурманске 20 мая подвели итоги конкурса детского рисунка «Защитники Отечества», посвящённого 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом пресс-служба СФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Roman Harak Детский рисунок

В конкурсе, организованном по инициативе профкома объединённой организации штаба и управлений СФ, приняли участие дети военнослужащих и гражданских специалистов флота. Дети передали на суд членов жюри 63 рисунка, оцениваемых в трёх номинациях: «Победный май», «Спасибо за мир на земле» и «Символ мира». Отдельно оценивались работы, «выполненные индивидуально с семейным творческим коллективом».

пресс-служба СФ «Лучшие художники определялись в четырёх возрастных группах: 4-6, 7-10, 11-14 и 15-18 лет. По итогам конкурса победителями стали Александр Куликов, София, Степан и Анна Тиньковы, Лилия Лулакова и Егор Кунаев, Егор Калинин и Илья Кривеженко, Виктор Беляев и Анастасия Гончарова, Маргарита Мисько и Екатерина Зуй, Алеся Потапенко, Варвара Пимянова и Алина Мойсиене».

Всем участникам конкурса получили дипломы и подарки. Работы детей, изданные в формате открыток, будут отправлены военнослужащим частей Северного флота, «принимающим участие в решении специальных задач вдали от родного дома».

Как сообщало ИА REGNUM, командование Тихоокеанским флотом провело во Владивостоке в Доме офицеров детский творческий конкурс, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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