Северный флот провёл посвящённый Дню Победы конкурс детского рисунка
Мурманск, 21 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Военно-морском музее Северного флота (СФ) в Мурманске 20 мая подвели итоги конкурса детского рисунка «Защитники Отечества», посвящённого 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом пресс-служба СФ сообщает на сайте Минобороны РФ.
В конкурсе, организованном по инициативе профкома объединённой организации штаба и управлений СФ, приняли участие дети военнослужащих и гражданских специалистов флота. Дети передали на суд членов жюри 63 рисунка, оцениваемых в трёх номинациях: «Победный май», «Спасибо за мир на земле» и «Символ мира». Отдельно оценивались работы, «выполненные индивидуально с семейным творческим коллективом».
Всем участникам конкурса получили дипломы и подарки. Работы детей, изданные в формате открыток, будут отправлены военнослужащим частей Северного флота, «принимающим участие в решении специальных задач вдали от родного дома».
Как сообщало ИА REGNUM, командование Тихоокеанским флотом провело во Владивостоке в Доме офицеров детский творческий конкурс, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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