Мариуполь, ДНР, , 08:09 — REGNUM Татуировки с нацистской символикой обнаружены у киевских боевиков, которые сдались в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Видеозапись с выходящими с завода украинскими националистами 20 мая опубликовал телеканал «РенТВ».

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

На выложенных в интернет кадрах запечатлены татуировки сдавшихся в виде изображения черепа на кисти руки, которая похожа на символику нацистской 3-й танковой дивизии СС (была признана преступной организацией на Нюрнбергском процессе) «Мертвая голова».

Также у другого из пленных на шее изображение с перевёрнутым крестом, что является антихристианским символом, а еще у одного из них на плече изображение Максима Марцинкевича, который был более известен как Тесак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из «Градов».