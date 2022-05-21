Москва, , 08:09 — REGNUM Заражения оспой обезьян возможно при 3-часовом контакте с больным на расстоянии 1 м друг от друга. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Обезьяна Анна Алябьева © ИА REGNUM

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии 1 м друг от друга не менее 3-х часов!)», — пояснил он в своем Telegram-канале.

По сравнению с человеческой оспой данный вирус менее заражен и с намного меньшей смертностью — у людей около 10%.

Вероятность развития пандемии в мире обезьяньей оспы оценил как близкую к нулю главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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