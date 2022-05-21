Москва, , 08:03 — REGNUM Прототип гибридной силовой установки для лёгких летательных аппаратов будет собран и испытан до конца текущего года, заявил генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Двигатель Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Климов рассказал о новой разработке на выставке HeliRussia-2022, где впервые был представлен макет силовой установки. Гибридная установка будет сочетать возможности газотурбинного и электрического двигателей.

«Полностью завершен этап разработки конструкторской документации демонстратора ГСУ мощностью 150 кВт, сформирован состав кооперации, предприятия приступили к изготовлению элементов и составных частей. До конца этого года демонстратор должен быть собран и испытан», — подчеркнул генеральный конструктор.

Во второй половине года разработчики планируют отработать взаимодействие систем и испытать демонстратор для подтверждения расчётных характеристик. В 2023 году будет создан демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт.

Этими двигателями смогут оснащаться малые летальные аппараты различных классов. Среди них беспилотники взлётной массой до 8 тонн, многоцелевые вертолёты самолёты малой авиации и летательные аппараты вертикального взлета и посадки. Разрабатывающее двигатель предприятие АО «ОДК-Климов» входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (структура Ростеха).

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