Лондон, , 07:59 — REGNUM Британские власти понизили с четвертого уровня до третьего (при максимальном пятом) уровень угрозы, который исходит от коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее совместное заявление выпустили главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Вместе с тем власти королевства предупреждают об опасности очередного подъема заболеваемости COVID-19 из-за распространения новых штаммов коронавируса, в том числе вариантов, получивших обозначение BA.4, BA.5 и BA2.12.1.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 мая правительство Израиля отменяет обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто въезжает на израильскую территорию.

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