Сеул, , 07:55 — REGNUM Министры торговли США и Южной Кореи Джина Раймондо и Ли Чхан Ян подписали в Сеуле меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет запущен диалог о сотрудничестве сторон в вопросах организации цепочек поставок ключевых товаров. Об этом со ссылкой на южнокорейское ведомство 21 мая сообщает агентство Yonhap.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Переговоры министров прошли во время визита президента США Джо Байдена в Южную Корею.

министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи «Министры согласились, что нынешнюю нестабильность в привычных глобальных цепочках поставок невозможно исправить усилиями одной страны, критически важна кооперация между странами-партнёрами».

Вопросы экономической безопасности, включая поставки полупроводников и другой критически важной технологической продукции, планируется обсуждать на министерском уровне не менее одного раза в год. Стороны также договорились наращивать сотрудничество в сфере НИОКР.

Как сообщало ИА REGNUM, президента США Джо Байдена в его первой официальной поездке в Азию сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.

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