Донецк, , 07:52 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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