Вашингтон, 21 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Новый пакет помощи от США Украине может помочь в открытии морского порта в Одессе. Такое заявление сделал сенатор США и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл 20 мая в интервью газете New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Сенатор пояснил, что украинские войска пытаются перейти в наступление, и новый пакет вооружений составлен так, чтобы не просто дать киевскому режиму то, в чём он нуждается сейчас для победы в наземной войне, но и чтобы оказать влияние на открытие порта в Одессе.

Макконнелл указал, что без поставок украинского продовольствия ухудшится ситуация на всём Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, сенат США 19 мая одобрил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи в размере около $40 млрд. Теперь законопроект осталось одобрить президенту США Джозефу Байдену. Новый пакет помощи киевскому режиму является беспрецедентным по своему объёму.

В МИД России при этом отрицают всяческую причастность к трудностям, возникшим с экспортом зерна у украинских властей, логистические проблемы возникли исключительно по вине Киева, чьи боевики заминировали свои же морские порты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава городской администрации Херсона Александр Кобец опроверг вывоз зерна Россией с территории Украины. По словам мэра Херсона, сельхозпроизводители региона продают зерно и прочую продукцию в Россию, ни о каком «вывозе» речь не идёт.